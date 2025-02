Chiude la discarica di Lentini, i sindaci: “Rischio nuova emergenza”

Marco Corsaro: "Purtroppo siamo punto e a capo"

PALERMO – “Oggi all’alba, mentre uomini e mezzi erano a lavoro per ripulire la nostra come tante altre città dell’Isola, ecco una nuova doccia fredda: la discarica di Lentini ha chiuso. I rifiuti di mezza Sicilia non potranno essere conferiti fino a quando non giungerà in porto la nave deputata al trasporto all’estero delle ecoballe. Fino ad allora, cari sindaci, arrangiatevi. Questo è il senso della nota ricevuta da Sicula Trasporti”.

Così il sindaco di Misterbianco (Catania) Marco Corsaro, componente del consiglio nazionale e del direttivo siciliano di Anci, rendendo noto il nuovo blocco dei conferimenti all’impianto Tmb di Sicula Trasporti a Lentini, nel Siracusano, dove vengono convogliati i rifiuti indifferenziati di ben 200 Comuni.

“Purtroppo siamo punto e a capo con il rischio di una nuova emergenza come l’estate scorsa. Abbiamo già chiesto al presidente della Regione Renato Schifani di intervenire per rimettere le cose a posto – aggiunge – Siamo pronti a sostenere l’azione della Regione in tutte le sedi per trovare una soluzione che, in attesa dei termovalorizzatori, riduca il potere di ricatto delle discariche. Chiediamo però di fare presto”.

“Mentre i cittadini e le amministrazioni locali si impegnano per la differenziata, abbassando i conferimenti in discarica – aggiunge Corsaro – i costi per tonnellata di rifiuti imposti dagli impianti in Sicilia restano i più alti d’Italia, tutto sulla pelle di chi paga la Tari. In più, basta un raffreddore di un impianto per lasciare le nostre città con i rifiuti per strada e i compattatori pieni. Chiediamo alla Regione un tavolo urgente con i sindaci per uscire da una situazione che mina la tenuta del sistema”.