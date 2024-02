Caltagirone, nuova sede per lo sportello del Distretto sanitario

I locali in piazza Marconi e gli orari

CATANIA – Da lunedì prossimo 4 marzo lo sportello amministrativo del Distretto sanitario di Caltagirone (Catania) sarà operativo presso i nuovi locali al primo piano dell’edificio di Piazza Marconi 2, sede del Distretto. Lo rende noto l’Asp di Catania.

Il trasferimento del servizio inizierà il prossimo 29 febbraio. Lo sportello sarà pertanto chiuso all’utenza il 29 febbraio e l’1 marzo. Sarà nuovamente operativo, come anticipato, il 4 marzo con accesso dall’ingresso principale dell’immobile.

Gli orari

Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico e i contatti telefonici: – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8. 30 alle ore 12.30 martedì dalle 15.30 alle 17.30; giovedì chiuso al pubblico – 0933.353060/353100, 0933.353062 (esenzione ticket per patologia) , 0933.303105 (esenzione ticket per reddito) sceltaerevoca.caltag@aspct.it

La nuova sede

La realizzazione della nuova sede dello sportello amministrativo del Distretto sanitario di Caltagirone rientra nella cornice dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’immobile di Piazza Marconi tuttora in corso. Il Servizio eroga le prestazioni relative a: scelta e cambio del medico/pediatra; esenzione ticket per patologia/invalidità; esenzione ticket per reddito (E01, E02, E03, E04); tessera sanitaria.