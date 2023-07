Distrutta la chiesa di San Benedetto il Moro, raccolta fondi per ricostruirla

La teca con le spoglie del Santo ha subito diversi danni

PALERMO – Nella giornata di martedì scorso, tra i numerosi incendi che hanno danneggiato la città di Palermo, c’è quello che ha distrutto parte della chiesa del Convento di Santa Maria di Gesù, dove all’interno erano presenti le spoglie di San Benedetto il Moro.

Gran parte della chiesa è andata distrutta, adesso si dovrà pensare alla ricostruzione e per farlo è partita una raccolta fondi.

“Ripara la mia casa… Ricostruiamo insieme la casa di Benedetto il Moro“ si legge nella pagina Facebook Santuario San Benedetto il Moro Compatrono di Palermo.

“Noi Frati Minori di Sicilia per far fronte a questa situazione difficile in cui versa la chiesa e il convento di Santa Maria di Gesù in Palermo, ci stiamo facendo promotori di una campagna di raccolta fondi che ci aiuti a rimediare ai danni causati dall’incendio dello scorso 25 luglio. Donare è semplice, se vuoi puoi farlo online con carta di credito o PayPal collegandoti al nostro sito http://www.ofmsicilia.it/donaora/ oppure con bonifico bancario intestato: Provincia dei frati minori di Val Mazara S. Benedetto, IBAN: IT 02 M 02008 04615 000104482428 Causale: Incendio Santuario San Benedetto il Moro – Palermo.

Il Signore conceda – conclude il post – a tutti noi di poter fare la propria parte, di continuare a dare il proprio contributo, per poter ricostruire con speranza il futuro“.