Domani Mattarella sarà ad Agrigento: la Regione finanzia i lavori stradali

Schifani: "Impegnati con tutte le nostre forze, finiranno stasera"

PALERMO – Intervento lampo della Regione per la messa in sicurezza di alcune strade di Agrigento. I lavori di manutenzione urgente, che saranno completati entro stasera, sono stati finanziati dal governo Schifani con 510 mila euro di fondi regionali.

Le opere interessano, principalmente, la viabilità cittadina dall’ingresso della città e fino al teatro Pirandello, dove domani è in programma la cerimonia di inaugurazione per “Agrigento Capitale della cultura 2025” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“Stiamo impiegando tutte le nostre forze – afferma il presidente della Regione Renato Schifani, che già oggi pomeriggio sarà ad Agrigento – affinché la città sia accogliente e sicura in vista degli eventi di domani e per tutto l’anno che ci attende”.

“In questo frangente – aggiunge – tutte le strutture interessate, come gli uffici del Genio civile di Agrigento e il dipartimento regionale Tecnico, hanno agito con rapidità e grande senso di responsabilità e a loro va il ringraziamento del mio governo. Continueremo a fare tutto quanto in nostro potere affinché questo importante riconoscimento diventi una fondamentale occasione di valorizzazione del nostro territorio”.

Piove dentro del “Museo della memoria”: disposti gli interventi

Piove all’interno del “Museo della memoria” di Santa Margherita di Belice (Agrigento), sito realizzato diciotto anni fa tra i ruderi della seicentesca chiesa Madre crollata durante il devastante terremoto del 1968.

Museo che raccoglie numerose testimonianze fotografiche, propone ai visitatori anche la visione di un filmato d’epoca e le prime pagine dei giornali pubblicate nei giorni successivi alla tragedia.

La precarietà del soffitto di questo immobile agevola infiltrazioni di acqua piovana, causando conseguenti allagamenti del museo che, dunque, è stato chiuso al pubblico.

“Il problema in questione – dice il sindaco Gaspare Viola – non è nato di certo oggi, questo immobile non era adatto per diverse ragioni, a partire dalle escursioni termiche, ad ospitare un museo. In ogni caso – continua – il comune ha già concordato con Soprintendenza di Agrigento e assessorato regionale ai Beni culturali un intervento risolutivo, finanziato dalla Regione, che permetterà di rifare completamente non solo la copertura dell’immobile, ma anche di adeguare gli uffici dell’Istituzione culturale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

Una settimana fa ad Agrigento, prima che si provvedesse alla riparazione, al Teatro Pirandello si era infiltrata l’acqua piovana dal tetto, durante un concerto.

Il vertice in prefettura con Schifani

Riunione, voluta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, oggi pomeriggio in prefettura ad Agrigento, per fare il punto sulle tematiche relative all’organizzazione delle iniziative per la Capitale italiana della Cultura 2025.

All’incontro, insieme con il presidente, che sarà accompagnato dal suo capo di gabinetto, Salvatore Sammartano, parteciperanno, oltre al prefetto Salvatore Caccamo, gli assessori delle Infrastrutture Alessandro Aricò, dell’Ambiente Giusi Savarino, del Turismo Elvira Amata, dell’Energia Roberto Di Mauro e dei Beni culturali Francesco Scarpinato, con i rispettivi dirigenti generali.

Presente anche il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Per conto del Comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè con gli assessori al ramo.