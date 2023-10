“Dominate the water”: Lo sport a favore dell’ecosostenibilità

2' DI LETTURA

Cos’è l’ecosostenibilità e perché è importante

La sostenibilità ambientale è una pratica ecologista che consiste nello svolgimento di attività che garantiscono il benessere dell’ecosistema. Lo scopo di un approccio ecosostenibile è quello di restituire alle generazioni future un mondo con quantità di risorse pari a quelle attuali. L’ecosostenibilità, quindi, punta a preservare la salute del pianeta, promuovendo pratiche che riducano l’impatto negativo sull’ambiente.

Sport e sostenibilità: nuove politiche e iniziative

A settembre del 2023 il Comitato Olimpico Interazionale ha avviato una collaborazione con UN Habitat – Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani. Sport e ricreazione attiva assumono il ruolo di acceleratori degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle città. A tal proposito, i prossimi Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi nel 2024, saranno protagonisti della lotta contro il cambiamento climatico.

“Dominate the water”: un evento ecosostenibile

Gregorio Paltrinieri

Il 14 e il 15 ottobre 2023 la città ospiterà l’ultima tappa di “Dominate The Water”, il circuito di gare di nuoto in acque libere ideato da Gregorio Paltrinieri, famoso campione olimpico e mondiale. Il campo di gara scelto per la finale è l’affascinante golfo di Mondello.

Il primo giorno gli atleti si sfideranno nella competizione “3 chilometri”, mentre il secondo nella gara denominata “Miglio marino”. Il nuoto non sarà l’unico protagonista, infatti si terranno eventi di beach volley amatoriale, corsi di yoga e uno spettacolo a supporto delle popolazioni ucraine.

Il campione del mondo Gregorio Paltrinieri sostiene che il rispetto per la natura sia uno dei valori fondamentali dello sport e un dovere di ogni singolo cittadino.

Come dichiara il sindaco Roberto Lagalla l’evento tratta “temi di grande attualità, come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, che possono servire da stimolo per i giovani e per le imprese”.

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, afferma: “Senza il rispetto per il pianeta, per le sue risorse – limitate – e per le generazioni che verranno, non è infatti possibile immaginare un domani sostenibile. In questo scenario, anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte e ad adottare comportamenti aziendali responsabili, inclusivi e sostenibili”.

L’evento, con la sua rilevanza sportiva e il suo significativo impatto sociale, rappresenta un momento cruciale per la città di Palermo.