Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri non vanno oltre il pari

Termina 1-1 il match

MISILMERI (PALERMO) – Termina con un risultato di parità il match tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo, valido per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza girone A.

Al “Giovanni Aloisio”, impianto sportivo del paese in provincia di Palermo, è finita 1-1 con i gol, uno per tempo, di Pastorella per i padroni di casa e Mustacciolo per i nerorosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di mister Vincenzo Giannusa torna a muovere la propria classifica che la vede al quarto posto a pari punti con la Folgore Castelvetrano. Al primo pareggio stagionale in campionato, l’Athletic sale a quota 13 punti in graduatoria.

Nel primo tempo gioca meglio il Misilmeri. I biancorossi passano in vantaggio al 28′ con Pastorella che raccoglie in area un tiro deviato e batte Ragone. Da lì a poco i padroni di casa raddoppiano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’Athletic stenta all’inizio, complici gli infortuni di Graziano e Mendola, sostituiti con Santana e Fricano, al rientro in campo dopo un infortunio. I nerorosa escono fuori nella ripresa e pareggiano i conti con Mustacciolo, imbucato da Santana con uno splendido colpo di tacco. Sale il ritmo dell’Athletic, ma non basta per completare la rimonta in un finale nervoso.