Don Pino Puglisi, la seduta straordinaria in circoscrizione

Le iniziative a Brancaccio

PALERMO – La Seconda circoscrizione del comune di Palermo celebra il 32esimo anniversario dell’omicidio di don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993 e dichiarato beato e martire dalla Chiesa cattolica. Il 18 settembre alle 10 si terrà una convocazione straordinaria del consiglio della Seconda circoscrizione in piazza Epifanio Li Puma, a cura del Centro Padre Nostro e con la partecipazione delle scuole.

Il 19 settembre la Seconda circoscrizione dedicherà l’intera giornata al sacerdote con l’incontro con le scuole alle 10, il “villaggio del sorriso” alle 15 e alle 21 la proiezione di un docu-film in piazzetta Beato Pino Puglisi.

Federico: “Portiamo avanti i suoi valori”

“Le due iniziative dedicate alla memoria di Puglisi hanno significati diversi, ma raccolgono i principi su cui si fondava il suo operato – dice il presidente Giuseppe Federico -. Via Li Puma accende una luce su una strada da tempo abbandonata al degrado, dove molti residenti si sentono legittimati a comportarsi come vogliono, dando l’impressione che quel luogo sia terra di nessuno. Non possiamo permettere che passi questo messaggio di assenza delle istituzioni, perché a Puglisi piaceva rigenerare gli spazi per offrire ai ragazzi ambienti sani”.

“La seconda giornata segue i valori per cui lui si batteva: offrire spazi sportivi e culturali ai più piccoli. Per questo abbiamo pensato a una giornata dedicata allo sport, alla cultura e anche al divertimento. Ricordo che Puglisi fece giocare la prima partita di calcio ai bambini nel salone parrocchiale. In serata verrà proiettato un docufilm nella piazza dove fu ucciso. La manifestazione è stata voluta e sostenuta dalla circoscrizione e dalle associazioni del territorio”.