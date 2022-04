Dottoressa aggredita nel suo studio: è la seconda volta in pochi giorni

L'Ordine dei Medici: è inammissibile

Una dottoressa di Partanna è stata aggredita nel suo studio medico nel giro di pochi giorni. Ad aggredirla sarebbe stato un giovane, già denunciato ai Carabinieri. “L’aggressione subita per ben due volte dalla dottoressa Alessandra Abruzzo nel suo studio a Partanna è solo l’ultimo di una lunga serie di vili aggressioni che noi medici subiamo quotidianamente nell’esercizio delle nostre funzioni, in difesa della salute pubblica – commenta il presidente il presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trapani, Vito Barraco, esprimendo “piena solidarietà e sostegno”, alla collega.

“Si tratta di numeri inaccettabili”

“E’ inammissibile che ancora oggi nel 2022 accadano fatti del genere – aggiunge -. Il ruolo sociale della nostra categoria deve essere tutelato e protetto. Servono maggiori controlli e leggi più severe. Non possiamo più tollerare atti del genere”. Uno studio dell’Inail ha registrato che in 5 anni, dal 2016 al 2020, sono stati 12 mila gli infortuni sul lavoro per il personale sanitario legati a violenze, aggressioni e minacce, con una media di circa 2.500 l’anno. “Numeri inaccettabili – sottolinea Barraco -. Siamo ogni giorno in prima linea per aiutare e curare, costantemente sotto attacco di un nemico invisibile e letale, il Covid -19. Abbiamo bisogno di maggiore tutela”.