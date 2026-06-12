L'imprenditore, vittima di diversi attentanti nelle ultime settimane tira dritto e non si fa intimorire

PALERMO – Tommaso Dragotto, patron della Sicily by Car, è stato vittima di tre diversi attentanti negli ultimi mesi. Dei malviventi hanno prima esploso dei colpi di Kalashnikov contro il deposito di via San Lorenzo per poi dare fuoco al deposito di Villagrazia di Carini e, infine, incendiare il deposito sempre il deposito di via San Lorenzo.

In tantissimi hanno mostrato vicinanza a Dragotto che, adesso, dovrà anche vivere sotto scorta e ha voluto ringraziare, tramite una lettera pubblicata sui social, chi ha dimostrato il proprio affetto.

“Grazie a chi ha dimostrato il proprio affetto”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle migliaia di persone che, in queste ore difficili, mi hanno espresso vicinanza, affetto e solidarietà. Il vostro sostegno rappresenta una forza preziosa e un segnale importante di fiducia nei valori della legalità e della convivenza civile. Allo stesso tempo, voglio lanciare un messaggio chiaro a chi, attraverso intimidazioni, minacce e comportamenti criminali, pensa di poter diffondere paura e condizionare la vita delle persone. La paura non può e non deve prevalere. Nessun atto delinquenziale riuscirà a piegare la determinazione di chi crede nel rispetto delle regole, nella libertà e nella dignità del lavoro”, si legge nella lettera.

“Continuerò a fare la mia parte”

“Questi comportamenti non colpiscono soltanto le singole vittime. Danneggiano i piccoli imprenditori che ogni giorno affrontano sacrifici per creare lavoro e sviluppo, e arrecano un grave danno all’immagine e al futuro della Sicilia e, in particolare, di Palermo, una terra che merita di essere conosciuta per il talento, l’onestà e la straordinaria capacità di riscatto della sua gente. Continuerò a fare la mia parte con serenità, responsabilità e determinazione, confidando nella giustizia e nella forza di una comunità che non intende arrendersi all’illegalità”.