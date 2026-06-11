Intimidazioni contro Sicily by Car: Tommaso Dragotto sotto scorta

La decisione dopo l'ultimo attentato

PALERMO – Tre attentati in pochi mesi. Troppi per non fare scattare il livello di allerta massima.

Il comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica, riunito oggi in prefettura a Palermo, ha stabilito di mettere sotto scorta l’imprenditore Tommaso Dragotto.

Gli è stato assegnato il quarto livello di protezione che prevede la blindata e gli agenti per la tutela.

Prima la sventagliata di kalashnikov contro il deposito della Sicily by Car in via San Lorenzo, poi l’incendio che ha distrutto una ventina di auto parcheggiate nella nuova sede, da poco inaugurata, a Villagrazia di Carini.

Infine nella notte appena trascorsa, fra mercoledì e giovedì, ancora fiamme nello stesso deposito di via San Lorenzo. Undici i mezzi distrutti.

Il clima è pesantissimo. L’imprenditore non nasconde la sua amarezza: “Non desideravo la scorta, ma dopo gli ultimi eventi chi di competenza ha deliberato in questa maniera”.

L’imprenditore ribadisce quanto detto in occasione degli attentati precedenti. Non ha ricevuto alcuna minaccia o richiesta estorsiva perché altrimenti l’avrebbe subito denunciata: “È una questione di dignità, non mi piego”, ha sempre spiegato.

Il terzo attentato si inserisce nella scia di intimidazioni e segue di 24 ore il tentativo di incendiare il ristorante-pizzeria Ulisse a Tommaso Natale. Niente danni gravi per fortuna, mentre nel deposito di Sicily by Car c’è un mucchio di cenere.