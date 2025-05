Aci Sant’Antonio, aveva un chilo di droga nel giardino di casa VIDEO

Arrestato un 32enne

CATANIA – I Carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne che ne chiosco del proprio giardino aveva quasi un chilo di cannabis indica, in parte già confezionata in dosi, e circa 400 grammi di hashish.

Sequestrati anche 140 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante l’operazione, militari dell’Arma hanno anche denunciato il fratello 36enne dell’arrestato.