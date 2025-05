Droga, armi e accoltellamenti: 8 misure cautelari a Partinico NOMI

Cinque persone ai domiciliari, per 3 scatta l'obbligo di dimora

PARTINICO – I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito 8 misure cautelari. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari, per 3 scatta l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Sono indagati, a vario titolo, per spaccio di sostanze stupefacenti, acquisto, porto e detenzione di armi clandestine, ricettazione e lesioni personali aggravate in seguito a una lite in cui sono state sferrate più coltellate.

L’indagine, secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, ha accertato l’esistenza di un fiorente traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Partinico e di Borgetto.

I n particolare di cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle indagini sarebbe la pericolosità di alcuni degli indagati che potevano contare anche sulla disponibilità di armi.

I carabinieri hanno sequestrato un revolver calibro 38 con matricola abrasa e 100 munizioni, ma anche un’arma giocattolo modificata e potenzialmente letale.

Agli arresti domiciliari finiscono Giuseppe Giuliano, 44 anno, Vito La Puma, 24 anni, Salvatore Faraone, 24 anni, Salvatore Vitale, 53 anni, e Pietro Brugnano, 51 anni

Divieto di dimora per Salvatore Loris Vaccaro, 35 anni, Santino Lo Biundo, 48 anni, ed Emanuele Spitaleri, 44 anni.