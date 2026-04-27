Catania, nascondeva la droga in auto: arrestato 22enne

La fuga tra le auto di via Ventimiglia



CATANIA – Fermato mentre cercava di eludere un controllo della polizia, è stato trovato in possesso di droga nascosta in auto. Un 22enne di origini straniere è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti dopo aver notato l’atteggiamento sospetto del giovane che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato nel traffico lungo via Ventimiglia, tentando di farsi largo tra le auto in coda.

Il tentativo di fuga è stato bloccato poco dopo in via Giordano Bruno, dove i poliziotti hanno fermato il veicolo per un controllo. All’interno dell’auto sono state trovate 30 bustine tra marijuana e hashish, nascoste sotto il sedile e già pronte per la vendita.

Oltre alla droga, il 22enne aveva con sé 680 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sostanze stupefacenti e denaro sono stati sequestrati.

Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.