Catania, scoperta una piazza di spaccio in un appartamento: un arresto

Il 30enne aveva installato un sistema di microcamere di sorveglianza

CATANIA – Droga a Catania: un uomo di 30 anni è stato arrestato a Librino dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo avrebbe allestito una piazza di spaccio in una casa in via della Capinera.

I sospetti dei Carabinieri si sono attivati quando hanno notato che sugli angoli della palazzina era stato installato un sistema di videocamere. Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, le microcamere servivano al pusher per garantirsi la fuga nell’eventualità di un blitz delle forze dell’ordine.

In più i militari hanno notato nell’edificio un via vai di persone non residenti che entravano e uscivano a ogni ora del giorno e della notte. I Carabinieri hanno quindi iniziato a osservare a distanza l’edificio.

Droga a Catania: il blitz

Il blitz è partito quando i militari hanno visto entrare nel palazzo dei giovani che hanno lasciato il portone aperto. I militari hanno quindi seguito i ragazzi e li hanno raggiunti proprio mentre stavano entrando nell’appartamento tenuto sotto osservazione. Lo spacciatore ha tentato di chiudere la porta spingendola con forza contro i Carabinieri, che però sono riusciti a spalancarla e entrare.

Una volta dentro gli investigatori hanno trovato il tavolino sul quale il 30enne aveva esposto le dosi di droga del peso di più di 20 grammi. All’interno del salone c’era anche un monitor collegato a 12 microtelecamere che permettevano al pusher di monitorare l’intero isolato.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.