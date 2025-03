Droga nel sottosterzo dell’auto, un pusher arrestato a Catania

La perquisizione nella zona dello stadio Massimino

CATANIA – Droga a Catania:la trasferta di un giovane pusher di 22 anni, da Trecastagni a Catania, è stata interrotta dall’intervento della Polizia di Stato. Il giovane è stato fermato per un controllo dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, nella zona Cibali. I poliziotti hanno visto l’auto del giovane nei pressi dello stadio Massimino e hanno intimato l’alt per un controllo di routine.

Il controllo

Non appena il 22enne ha abbassato il finestrino, gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana. Per questo motivo, hanno perquisito il giovane e l’auto. Nel vano del sottosterzo, sono stati trovati 5 involucri contenenti 42 grammi di marijuana e un involucro con 6 grammi di hashish.

Precedenti per droga a Catania

Dagli accertamenti della sala operativa della Questura, sono emersi i precedenti per droga del giovane. I controlli sono stati estesi alla sua abitazione a Trecastagni. Nel baule della camera da letto, sono stati trovati ulteriori 7 grammi di marijuana, in un involucro simile a quelli trovati in auto.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 22enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.