Il tentativo di fuga e la droga nascosta nel borsello: arrestati due pusher

I due sono stati fermati nel quartiere Cibali

CATANIA – Due pusher di 22 e 19 anni sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Catania perché avevano addosso diverse dosi di hashish e marijuana, pronte per essere spacciate. I due giovani sono stati fermati nel quartiere Cibali.

Il tentativo di fuga

Come si legge in un comunicato della Questura di Catania, gli agenti della Sezione Reati contro il patrimonio e della Squadra Mobile hanno individuato, i due giovani a bordo di un’auto che all’improvviso ha aumentato la velocità, probabilmente dopo aver notato le attenzioni della Polizia.

L’atteggiamento dei due ha insospettito i poliziotti che dato l’alt per fare un controllo Il 22enne alla guida ha invece accelerato e ha anche imboccato alcune strade in cntrosenso, fino a che non è arrivato in via Stazzone e ha dovuto concludere la fuga. Un’interruzione della strada, infatti, ha costretto i due a fermarsi.

Droga a Catania: la perquisizione

I due sono stati perquisiti dagli agenti, ma prima di scendere il 19enne ha tentato di nascondere un borsello sotto il proprio sedile. Una volta aperto il borsello, i poliziotti hanno trovato 23 dosi di marjuana del peso di 80 grammi, 7 dosi di hashish di 21 grammi e denaro contante per complessivi 680 euro.

La Squadra Mobile ha esteso il controllo all’abitazione del conducente dell’auto dove sono stati trovati altri 52 grammi di marijuana suddivisa in 15 dosi e 22 grammi di hashish in 7 dosi, pronte per essere spacciate. Dopo le formalità di rito, d’intesa con il pm di turno, i due pusher sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.