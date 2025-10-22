Droga e armi a Palma di Montechiaro: arrestati due fratelli

L'operazione della polizia

PALMA DI MONTECHIARO – Due fratelli di Palma di Montechiaro (Agrigento) sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli agenti hanno trovato nella loro abitazione e in un immobile vicino 3,9 chili di marijuana, 1,4 grammi di hashish, 0,52 gr di sostanza di cocaina e una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta.

Su disposizione della procura entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.