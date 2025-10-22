 Droga e armi a Palma di Montechiaro: arrestati due fratelli
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Droga e armi a Palma di Montechiaro: arrestati due fratelli

L'operazione della polizia
PROVINCIA DI AGROGENTO
di
1 min di lettura

PALMA DI MONTECHIARO – Due fratelli di Palma di Montechiaro (Agrigento) sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli agenti hanno trovato nella loro abitazione e in un immobile vicino 3,9 chili di marijuana, 1,4 grammi di hashish, 0,52 gr di sostanza di cocaina e una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta.

Su disposizione della procura entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI