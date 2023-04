Droga e cartucce in casa, arrestato nell’Agrigentino

L'uomo è stato trovato in possesso, mentre era in bici lungo le vie di Favara, di alcune dosi di cocaina

AGRIGENTO – Un uomo di 54 anni, Giuseppe Morreale di Fava, in provincia di Agrigento, è stato trovato in possesso, mentre era in bici lungo le vie di Favara, di alcune dosi di cocaina: nella sua abitazione poi sono stati rinvenuti dai carabinieri 80 grammi di cocaina, 14 di marijuana, 6 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish e 6 confezioni, da 100 grammi cadauno, di metanfetamina, nonché 43 cartucce Gfl 38 special con ogive modificate per aumentare l’offensività, e altre 25 ogive per cartucce calibro 38 e un calciolo per revolver.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Su disposizione della Procura di Agrigento, l’indagato è stato inizialmente posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il gip del tribunale di Agrigento ha, nelle ultime ore, disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizioni.