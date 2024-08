Droga e prostituzione: catturata una ricercata internazionale a Catania

È una brasiliana di 60 anni

CATANIA – Festeggiava il Ferragosto a Catania una brasiliana di 60 anni destinataria di un ordine di cattura internazionale per traffico di droga e tratta di persone finalizzate allo sfruttamento sessuale arrestati dalla polizia di stato di Catania.

Gli agenti delle volanti l’hanno intercettata in una struttura ricettiva di via Etnea grazie al sistema informatico ‘Alert Alloggiati’. La 60enne, residente a Empoli, faceva arrivare donne e transessuali con la promessa di contratti di lavoro.

Le vittime venivano poi obbligate a prostituirsi e in alcuni casi a trasportare droga con minacce e costrizioni, private di documenti e cellulari e chiuse in casa. Reati per cui la donna era ricercata per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere a seguito della richiesta di estradizione del Brasile.

Dell’arresto è stato informato il Servizio di cooperazione internazionale di polizia. La donna si trova in carcere a disposizione della Corte d’appello che dovrà decidere sulla consegna al Brasile.