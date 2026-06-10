 Droga, estorsione e rapina: arrestati due fratelli di Niscemi
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Droga, tentata estorsione e rapina: in carcere due fratelli di Niscemi

Niscemi
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I provvedimenti eseguiti dai carabinieri
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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NISCEMI – In carcere due fratelli di Niscemi che devono scontare 4 anni e 8 mesi per droga, tentata estorsione e rapina. Gli ordini di carcerazione emessi dopo le condanne definitive eseguiti dai carabinieri di Niscemi.

Le indagini condotte dai militari, sotto il coordinamento della procura di Gela, hanno accertato l’attività di produzione e spaccio di stupefacenti dei due fratelli e la responsabilità degli stessi in merito alla tentata estorsione e rapina, reati cristallizzati nel corso del giudizio che ha portato alle condanne.

Divenuta irrevocabile la sentenza, l’autorità giudiziaria ha emesso gli ordini di esecuzione della pena. I due fratelli sono stati quindi portati in carcere.

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