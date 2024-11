“Ducezio e i Siculi”, il convegno inaugurale della Fondazione

Domani mattina nella Sala Esedra del Teatro Greco

CATANIA – Domani, 23 novembre, nella splendida cornice della Sala Esedra del Teatro Greco di Catania, si terrà il convegno inaugurale della Fondazione Ducezio, dedicato a una delle figure più affascinanti della storia antica siciliana: Ducezio, re dei Siculi.

L’evento, intitolato “Ducezio e i Siculi“, rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire il ruolo di questo leggendario condottiero che ha segnato profondamente la storia della Sicilia.

La figura di Ducezio

Nato nella Sicilia sud-orientale, Ducezio guidò il popolo siculo contro il dominio greco, unificando le città della sua terra e fondando insediamenti come Paliké, sacra ai gemelli Palici. La sua vita è un esempio straordinario di coraggio e leadership, con traguardi che hanno contribuito a costruire una forte identità culturale sicula.

Il convegno vedrà la partecipazione di studiosi di rilievo, che esploreranno vari aspetti della figura di Ducezio. Ci sarà Emilio Galvagno, con un intervento su Ducezio e le città siciliote, Elena Santagati, che approfondirà il ruolo di Ducezio e le varietà lessicali in Diodoro Siculo.

Gli interventi

Massimo Frasca illustrerà i siti archeologici legati ai Siculi, Salvo Caffo si concentrerà nella sua analisi sui laghetti dei Palici e il loro legame con il vulcanismo dell’area iblea. Calogero Miccichè darà un contributo su “Ducezio in esilio”.

E ancora, Claudio D’Angelo esaminerà “Ducezio e le tirannidi”; e Laura Maniscalco discuterà La Valle dei Margi e il suo centro religioso. L’evento sarà introdotto da Rosario Sapienza, ordinario di diritto internazionale e presidente del comitato scientifico della Fondazione Ducezio.

Le autorità

A moderare Gesualdo Campo, architetto, già Sovrintendente ai Beni Culturali ed ex Assessore Regionale. Interverranno, inoltre, importanti autorità, tra cui il sindaco di Catania Enrico Trantino, il sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta e Giuseppe D’Urso, direttore del Parco Archeologico di Catania. Questi ultimi porteranno i loro saluti istituzionali.

Infine, sarà presente il presidente della Fondazione Ducezio Raffaele Lombardo, da sempre impegnato nel promuovere la riscoperta delle radici siciliane. Il programma del convegno si aprirà alle 9,30 con “Il Momento di Ducezio: interventi sulla sua leadership, esilio e ruolo storico”; alle 11.30, dopo un coffee break, “Lo Spazio di Ducezio: approfondimenti sui luoghi e la sacralità del territorio siculo”. Alle 12.30 interventi e spazio per il dialogo aperto con i relatori.

Materiali e Contributi

Gli atti del convegno saranno raccolti in un volume che sarà distribuito nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della storia e dell’identità siciliana tra le nuove generazioni. Inoltre, un filmato dell’evento sarà realizzato per documentare questa importante giornata. Questo evento non è rivolto solo agli appassionati di storia, ma a chiunque desideri approfondire le radici culturali della Sicilia.