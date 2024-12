Due campani si fingono carabinieri e truffano una anziana: denunciati

I veri carabinieri li hanno poi raggiunti a Messina, all'imbarco dei traghetti

CATANIA – Due campani truffatori di anziani sono stati bloccati e denunciati da carabinieri mentre a bordo di un’auto a Messina aspettavano di imbarcarsi su un traghetto diretto a Villa San Giovanni, probabilmente per fare rientro a casa.

Nella vettura militare dell’Arma hanno trovato e sequestrato oltre 11mila euro in contanti e numerosi gioielli.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia ai carabinieri del comando provinciale di

Catania da parte del figlio di una donna ipovedente di 94 anni, che vive in provincia, della truffa di cui era stata vittima la madre: falsi militari dell’Arma si erano fatti consegnare 350 euro in contati e oggetti preziosi, comprese le fedi nuziali, per evitare l’arresto del figlio che avrebbe causato la morte di una ragazzina in un incidente stradale, in realtà mai avvenuto.

I carabinieri hanno avviato le indagini e risalito all’auto utilizzata dai due truffatori che è stata bloccata agli imbarcaderi di Messina. Tra i soldi e gli oggetti preziosi recuperati c’erano anche quelli della 94enne che sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria assieme a un calendario dell’Arma.