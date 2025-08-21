 Due cani legati a un palo, intervento vigili a Palermo
Due cani legati a un palo, intervento vigili a Palermo

Ferrandelli: "Non abbandonate gli animali e adottateli"
PALERMO – La squadra mobile del canile municipale e gli agenti della polizia municipale di Palermo sono intervenuti per recuperare due cani di meno di un anno abbandonati e legati a un palo in zona Uditore.

“Nei mesi di luglio e agosto – dice l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli – la nostra struttura sta affrontando un sovraccarico di ingressi che sfiora i 430 abbandoni. Facciamo leva sulla sensibilità dei cittadini di Palermo affinché ci aiutino con le adozioni, perché troppi cuccioli cercano una casa e vivono il trauma di un abbandono”.

“Apprezziamo l’enorme lavoro delle associazioni animaliste che ci stanno supportando in queste ore – aggiunge Ferrandelli – ma solo questo non basta perché si tratta di una mole di ingressi davvero elevata e non vogliamo vedere questi animali vivere per anni dentro alle gabbie, condizione che inevitabilmente muterà il loro carattere e la condizione di vita. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi per garantire loro una vita migliore. Adottate, aiutateci a dare una casa a chi non ce l’ha“.

