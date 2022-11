Due donne e una trans trovate morte, si sospetta un unico autore

Sui fatti indaga la polizia.

1' DI LETTURA

Due donne di nazionalità cinese e una transessuale sono state trovate morte a Roma, nel quartiere Prati. Le prime due in via Riboty, l’altra in via Durazzo. Una delle due cinesi si trovava sul pianerottolo di un edificio e l’altra all’interno di un appartamento. A dare l’allarme è stato il portiere dello stabile. La trans sarebbe stata uccisa da una coltellata. Sui fatti indaga la polizia. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due fatti ci siano collegamenti