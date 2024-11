L'auto che li ha investiti era guidata da un 30enne

LECCE – Due giovani sono stati travolti da un’auto sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase, in provincia di Lecce. I due viaggiavano uno a bordo di una bicicletta, l’altro su un monopattino. Ad avere la peggio il ragazzo a bordo del monopattino che è morto. L’altro, originario del Bangladesh, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Tricase.

L’automobilista che li ha travolti era a bordo di una Volvo V 40, un giovane di 30 anni di Secchia, si è subito fermato a soccorrerli dando l’allarme. È’ stato portato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici. Sul posto per i rilievi i carabinieri e la polizia municipale.