Due incidenti sulle strade siciliane: tre feriti

ENNA – Due incidenti stradali sono avvenuti contemporaneamente e hanno impegnato i vigili del fuoco del Comando di Enna. Il primo si è verificato sulla A 19 nei pressi della area di servizio di Sacchitello sud.

Due autovetture, una Opel corsa e una Fiat 500, si sono scontrate provocando il ribaltamento di una delle due. I tre occupanti delle vetture sono stati trasportati presso l ospedale Umberto I di Enna dal personale del 118 intervenuto. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Il secondo sinistro si è verificato sulla 192, dove una vettura per cause da accertare si è ribaltata: illesa la conducente del mezzo.