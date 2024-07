In due rapinano un supermercato: la reazione dei dipendenti

Un complice è riuscito a fuggire

CATANIA – Un 35enne che, con un complice riuscito a fuggire, aveva assalito un supermercato a Catania è stato arrestato da personale della Squadra Volanti della Polizia per rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale.

I due banditi hanno ferito con dei taglierini due dipendenti che avevano cercato di fare desistere i due rapinatori spingendoli verso l’esterno. Nel supermercato era presente un ispettore della Polizia locale che è intervenuto immediatamente tentando di bloccare i rapinatori, mentre dei clienti hanno chiamato il 112.

Prima dell’arrivo delle Volanti della Questura uno dei banditi è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato bloccato dall’ispettore della Polizia locale e da dipendenti del supermercato. Indagini sono in corso per identificare il suo complice. Tre persone hanno fatto ricorso alle cure mediche e sono state giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in 10 giorni.