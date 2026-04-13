Quando sono arrivati i carabinieri era già scappato

PALERMO – Aggressione nella serata di domenica 12 ottobre. Due uomini di 56 anni e 80 anni sono stati picchiati in via Bernardo Molinari a Palermo, non lontano dalla sala Bingo. Il più giovane si guadagna da vivere facendo il posteggiatore abusivo. A colpirli sarebbe stato un uomo che si è dato alla fuga.

Alcuni clienti del Bingo hanno chiamato il 112 .Quando sono arrivati i carabinieri dell’aggressore non c’era più traccia. Le vittime, curate all’ospedale Civico, non hanno fornito notizie utili alle indagini.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.