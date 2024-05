Durigon: “Domani da Messina farò ciao a manifestanti ‘no ponte'”

Sarà nel capoluogo peloritano per un incontro elettorale

MESSINA – “Farò ciao dall’altra parte, ma insomma il ‘no ponte’ penso che sia una cosa inverosimile”. Lo ha detto a Cosenza il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon che, domani sabato 18 maggio, sarà a Messina per un incontro elettorale.

In contemporanea, a Villa San Giovanni, si terrà una manifestazione “No ponte”.

Secondo Durigon, di fronte a “gente che in qualche modo vuole bloccare questa grandissima infrastruttura credo sia fondamentale il pensiero di essere sempre più espansivi e non repressivi. Noi siamo per il sì”.