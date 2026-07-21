La Lega lancia ‘Italia Competenze’: “Palermo primo laboratorio”

L'iniziaiva del vicesegretario Durigon e del deputato regionale Figuccia

PALERMO – Parte da Palermo il progetto pilota “Italia Competenze”, l’iniziativa promossa dal sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, Claudio Durigon, insieme con il deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Figuccia, con l’obiettivo di costruire un sistema stabile capace di mettere in relazione imprese, formazione e lavoratori.

Durigon e Figuccia (Lega) lanciano ‘Italia Competenze’

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il lavoro non si crei attraverso l’assistenzialismo, ma favorendo lo sviluppo economico, sostenendo le imprese e valorizzando le competenze delle persone. Per questo “Italia Competenze” punta a costruire una rete permanente tra istituzioni, università, Its Academy, scuole, Sviluppo Lavoro Italia, organizzazioni sindacali, Terzo settore e mondo produttivo.

Palermo sarà il primo laboratorio di questa sperimentazione, destinata successivamente a estendersi all’intera Sicilia, al Mezzogiorno e quindi al resto d’Italia. “Per troppo tempo le politiche del lavoro hanno rincorso le emergenze. Oggi vogliamo costruire un sistema capace di programmare il futuro, mettendo al centro le competenze e il capitale umano. Palermo rappresenta il punto di partenza di una strategia che può diventare un modello nazionale”, ha detto Claudio Durigon.

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Figuccia: “Siamo orgogliosi”

Soddisfazione è stata espressa anche da Vincenzo Figuccia, promotore dell’iniziativa sul territorio siciliano. “Siamo orgogliosi che proprio Palermo sia stata scelta come prima sede di questo progetto. La nostra provincia può diventare il luogo dove sperimentare una nuova stagione delle politiche attive del lavoro. Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete per i giovani, per chi cerca un’occupazione e per le aziende che hanno bisogno di personale qualificato. Ringrazio il sottosegretario Claudio Durigon per aver creduto in questa proposta e avere condiviso una visione che guarda al futuro del lavoro con strumenti nuovi e concreti”.

All’incontro, al ministero del Lavoro, hanno preso parte rappresentanti delle imprese, delle associazioni di categoria e del Terzo settore, che hanno condiviso l’avvio di un percorso destinato a trasformare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un sistema stabile, innovativo e permanente, capace di sostenere la crescita economica e lo sviluppo del territorio.