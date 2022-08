È allerta gialla per i temporali improvvisi sulla Sicilia

L'Isola inserita tra le regioni a rischio

PALERMO – Anticipo d’inverno sulla Sicilia. C’è anche l’Isola tra le regioni a rischio di forti e improvvisi temporali per la giornata di oggi. Lo evidenzia il sito ‘ilmeteo.it’, secondo il quale bisognerà tenere d’occhio soprattutto “il Nordest” dell’Isola. Qualche temporale è atteso a Palermo, città che resta comunque tra le più calde sotto il profilo della temperatura.

“La fase temporalesca poi si andrà comunque ad attenuare entro la sera preludio ad una nottata di San Lorenzo – si legge – dove si avranno sempre più schiarite che ci permetteranno inoltre di godere dello spettacolo più amato dagli appassionati di stelle cadenti”.

A mettere in allarme sul rischio maltempo per la giornata di oggi, mercoledì 10 agosto, è stata anche la Protezione civile nazionale, che ha inserito la Sicilia tra le regioni ad allerta gialla. La fase di maltempo per la Sicilia era già stata prevista ieri dal sito dell’Aeronautica militare. “Rovesci e temporali sparsi, anche intensi”, è stata la previsione.