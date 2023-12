È morto il boss Baldinucci: coinvolto nel sequestro del piccolo Di Matteo

Era il boss di Borgetto

BORGETTO (PALERMO) – È morto Giuseppe Baldinucci, 80 anni, boss di Borgetto, nel Palermitano. Fu coinvolto nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo e favorì la latitanza del boss di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca.

Baldinucci, chi era

Nel 2005, dopo una lunga latitanza cominciata nel 1996, fu arrestato dall’Fbi a New York ed estradato in Italia. Baldinucci era indagato per detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti ed era conosciuto soprattutto per il suo ruolo di “ambasciatore” di Cosa nostra a New York e per il coordinamento del traffico di droga fra le due sponde dell’Atlantico. La sua presenza a New York fu segnalata dai carabinieri all’Fbi che lo arrestò.