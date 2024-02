È una super Jasmine Paolini: trionfa a Dubai in tre set

Da lunedì sarà numero 14 nella classifica Wta

Jasmine Paolini ha trionfato al Duty Free Tennis Championships di Dubai, secondo Wta 1000 della stagione: sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 26 Wta, si è imposta in tre set, 4-6, 7-5, 7-5, sulla russa Anna Kalynskaya, numero 40 del mondo.

L’azzurra ha avuto la meglio in due ore e 13 minuti della rivale arrivata dalle qualificazioni che in semifinale a sorpresa aveva eliminato la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale. Per la Paolini è il secondo titolo in carriera – il primo in un 1000 – dopo il successo a Portoroz nel 2021, corredato anche dal best ranking: da lunedì sarà numero 14 nella classifica Wta.