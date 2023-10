Easy bistrot: senza glutine ma con gusto

3' DI LETTURA

Nel mondo della ristorazione, poche tendenze hanno catturato cuori e palati come quella senza glutine. Ciò che inizialmente potrebbe sembrare una moda è diventato un vero e proprio stile di vita, abbracciato con passione da un vasto pubblico, tra cui celebrità e atleti.

Ma dietro questa tendenza, c’è una verità più profonda e un motivo importante per questa scelta: la salute e il benessere. La richiesta di cibi senza glutine è nata dall’esigenza di fornire alternative a chiunque, non solo a chi soffre di particolari condizioni.

Nel passato, trovare cibo senza glutine al di fuori delle proprie mura domestiche poteva essere una sfida. Tuttavia, il mondo della ristorazione ha ascoltato questa richiesta, offrendo prodotti di alta qualità realizzati con farine alternative.

Questo cambiamento significativo ha migliorato notevolmente la qualità della vita, rendendo più accessibile e variegata la scelta degli alimenti.

Ristoranti senza glutine

Nonostante l’ampia gamma di ristoranti che propongono piatti gluten free, talvolta manca l’attenzione necessaria per garantire un’esperienza ottimale al cliente.

È fondamentale che gli alimenti siano preparati con un’attenzione particolare. Gli chef devono utilizzare ingredienti certificati e rigorose precauzioni per evitare la contaminazione incrociata.

Lo studio dei processi produttivi di ogni singolo alimento è essenziale per offrire cibi sicuri e deliziosi.

È necessario, quindi, che gli chef dei ristoranti prestino particolare attenzione alla preparazione dei piatti gluten free, senza peccare di superficialità e presunzione.

Dove mangiare senza glutine a Catania

Se desideri trascorrere una piacevole serata nel cuore di Catania all’insegna della salute e del benessere, Easy è il ristorante perfetto per te.

Situato in Piazza Carlo Alberto, è il primo bistrot della città completamente gluten free.

Ma c’è di più. Easy offre anche un servizio di takeaway, consentendoti di portare a casa il loro piatti senza glutine in tutta sicurezza. Quindi, se vuoi goderti il gusto senza glutine nel comfort del tuo spazio, Easy è la risposta.

La proposta culinaria include pizza, pasta e pane interamente senza glutine e privi di grassi idrogenati, antibatterici e amidi deglutinati.

Apple Ginger Mule con Vodka oppure Gin (Moskow or London)

L’artefice di questa esperienza culinaria è lo chef Alessandro Patti, un maestro nella creazione di impasti senza glutine. Con una ricca esperienza internazionale, che spazia dalla Thailandia all’Australia, da Londra a Malta, Alessandro è passato da pizzaiolo a proprietario di un laboratorio specializzato nella produzione di forniture alimentari. Da qui nasce Easy.

Easy si propone anche come Healthy Bar, introducendo una novità assoluta a Catania: la Kombucha, una bevanda naturale ottenuta dalla fermentazione di zucchero e tè .

La kombucha ha antiche origini ed è stata apprezzata per secoli in diverse culture per il suo potenziale benefico per la salute, grazie alla presenza di probiotici, antiossidanti e acidi organici. È spesso consumata come bevanda rinfrescante e salutare.

Tra le differenti proposte, troviamo: Juices, Hot Cups, Lemonades e Shots. Questi ultimi rappresentano un’insolita proposta, in quanto si tratta di shots analcolici, attraverso i quali, è possibile assaporare in un solo sorso la vera essenza di Ginger, Parsley e Spirulina.

Il Bistrot Gluten Free Healthy Bar, situato a Catania in Piazza Carlo Alberto, ha un valore inestimabile in quanto rivaluta il territorio nel quale è situato e diffonde un nuovo modo di vivere l’alimentazione.