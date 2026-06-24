Monitorate tutte le persone entrate in contatto con il paziente

Le autorità francesi hanno confermato il primo caso di Ebola registrato nel Paese, riaccendendo l’attenzione su uno dei virus più temuti al mondo. Il paziente è un medico impegnato in missioni umanitarie rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo, una delle aree dove la malattia continua a essere presente.

La notizia ha immediatamente attivato i protocolli sanitari previsti per le emergenze infettive e portato all’avvio di una vasta attività di monitoraggio e prevenzione.

Primo caso di Ebola confermato in Francia

L’annuncio è arrivato direttamente dal ministero della Salute francese, che ha confermato la presenza di un caso positivo sul territorio nazionale. Il ministero della Salute ha “confermato l’identificazione del primo caso positivo alla malattia da virus Ebola sul territorio nazionale”, precisando che il caso è stato identificato sul territorio francese.

Le autorità hanno spiegato che il paziente è stato preso in carico immediatamente e che la situazione viene seguita con la massima attenzione dalle istituzioni. Secondo le informazioni diffuse, le condizioni cliniche del medico sono attualmente stabili.

Ricovero immediato e isolamento

Fin dal suo ingresso in Francia, l’uomo è stato sottoposto alle procedure previste per i casi sospetti di Ebola. Il paziente ricoverato è stato “isolato” in un istituto specializzato fin dal suo arrivo sul territorio francese, ha assicurato il ministero. Il suo trasferimento in ospedale è stato effettuato “in condizioni di sicurezza allo scopo di evitare qualsiasi rischio di contaminazione”.

La struttura sanitaria che lo ospita applica rigide misure di biosicurezza per limitare qualsiasi possibilità di diffusione del virus. Tra le precauzioni adottate figurano anche sistemi avanzati di contenimento biologico. Nella struttura vengono infatti osservati “protocollo stretti di sicurezza biologica, in particolare con l’uso di una camera a pressione negativa”.

Scattano i controlli sui contatti del medico

Parallelamente al ricovero, le autorità sanitarie hanno avviato una complessa indagine epidemiologica per ricostruire gli spostamenti del medico e individuare tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui.

“Queste persone saranno contattate senza indugio dall’agenzia regionale della Salute, osserveranno un isolamento a domicilio di 21 giorni e saranno oggetto di una attenta sorveglianza durante questo periodo”. L’obiettivo è interrompere qualsiasi possibile catena di trasmissione e garantire un controllo costante della situazione.

Gli esperti rassicurano la popolazione

La conferma del caso ha inevitabilmente generato preoccupazione, ma gli specialisti sottolineano che i protocolli adottati riducono significativamente il rischio di diffusione.

“Al momento non esiste alcun pericolo per la popolazione”, ha assicurato a BFM TV il dottor Imad Kansau, infettivologo dell’ospedale Antoine-Béclère di Clamart, secondo il quale il protocollo osservato dalle autorità sanitarie è “molto rassicurante”.

Gli esperti invitano quindi a evitare allarmismi, ricordando che il sistema sanitario francese dispone di procedure consolidate per la gestione di casi simili.

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