Ecatombe Catania, l’Avellino s’impone 2-0: mister Tabbiani al capolinea?

Contestazione al Massimino

4' DI LETTURA

CATANIA – Il “Massimino” diventa terra di conquista. Anche l’Avellino porta via l’intera posta in palio dal terreno di gioco etneo al termine di un match che potrebbe sancire l’inevitabile esonero di Luca Tabbiani. Con i tre punti, la formazione irpina conquista, al momento, la vetta della classifica mentre il Catania sprofonda.

L’Avellino parte forte, pressando i rossazzurri nella loro metà campo. Al 9° la formazione allenata da Pazienza riesce sbloccare il risultato grazie anche all’aiuto della dea bendata: l’effervescente Sgarbi conquista una punizione poco prima di entrare in area e la successiva conclusione di Marconi viene deviata dalla barriera alle spalle dell’esterrefatto Bheters.

Il Catania potrebbe pareggiare poco dopo ma Mazzotta, ben servito da Bocic, tira debolmente da ottima posizione. Poco più tardi Sannipoli frana su Bocic in piena area, inducendo l’arbitro alla concessione dell’inevitabile penalty ma Chiricò spreca banalmente dagli 11 metri facendosi ipnotizzare da Ghidotti. Lo stesso numero 32 potrebbe rifarsi subito con Ghidotti che gli sbarra, ancora una volta, la strada deviando il pallone in corner. L’Avellino agisce di rimessa e Mulè va vicinissimo al raddoppio irpino deviando di testa sul palo uno spiovente dalla bandierina. Il Catania, tuttavia, ci mette il cuore e Rapisarda, ben imbeccato da Chiricò, si dispera quando la sua girata viene deviata in extremis da un difensore ospite. Al termine della prima frazione di gara bordate di fischi accompagnano il rientro dei rossazzurri negli spogliatoi.

Nella ripresa il Catania non riesce ad uscire dal tunnel e gli attacchi, confusionari di Chiricò e compagni non creano eccessivi problemi all’attenta compagine irpina. Anzi… l’Avellino mette il risultato al sicuro capitalizzando al massimo l’ennesima sgroppata di Sgarbi che serve a Gori il pallone del comodo e definitivo 0-2. Nel finale c’è spazio per altre sostituzioni, cori di disappunto degli oltre 17 mila sostenitori etnei all’indirizzo dei giocatori di casa e tanta delusione in casa rossazzurra in quella che sembra essere la tappa d’arrivo dell’era Tabbiani!

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/Domenica 29 ottobre 2023 – ore 16,00

11^ giornata di andata Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – AVELLINO

0 – 2

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bheters, Rapisarda (k), Quaini (dal 32°s.t. Lorenzini), Curado, Mazzotta (dal 22°s.t. Castellini), Zammarini, Ladinetti (dal 28°s.t. Chiarella), Rocca, Chiricò (dal 32°s.t. De Luca), Dubickas (dal 28°s.t. Sarao), Bocic.

A disposizione: Albertoni, Bouah, Silvestri, Maffei.

Allenatore: Luca Tabbiani.

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti, Cancellotti, Benedetti (dal 18°p.t.Palmiero), Mulè, Sannipoli (dal 16°s.t.Falbo), Lores Varela, Pezzella (dal 32°s.t. D’Angelo), Armellino (k), Ricciardi (dal 32°s.t. Dall’Oglio), Sgarbi, Marconi (dal 16°s.t. Gori).

A disposizione: Pane, Pizzella, Casarini, Tozaj.

Allenatore: Michele Pazienza.

Arbitro: Enanuele Frascaro di Firenze.

Assistenti: Marco Porcheddu (Oristano) e Luca Landoni (Milano).

Quarto ufficiale: Davide Cerea (Bergamo).

Reti: 9° p.t. Marconi (AV); 24° s.t. Gori (AV).

Spettatori: 17.225.

Indisponibili: Di Carmine, Marsura, Deli, Popovic, Livieri (CT).

Ammoniti: Pezzella (AV); Sannipoli (AV); Bocic (CT); Quaini (CT); Curado (CT); Armellino (AV); Ladinetti (CT); Sarao (CT); Rocca (CT).

Cronaca

Primo tempo (0-1)

6° diagonale insidioso di Sgarbi… deviato in angolo da Quaini;

7° conclusione alta di Ricciardi;

9° Avellino in vantaggio: punizione calciata da Marconi… deviata dalla barriera… e traiettoria che beffa Bheters: 0-1 !

18° nell’Avellino, Palmiero sostituisce l’infortunato Benedetti;

21° il Catania spreca una clamorosa occasione: Bocic si beve un paio di avversari e serve Mazzotta a due passi dalla porta ma quest’ultimo tira debolmente… agevolando la presa di Ghidotti!

25° rigore per il Catania: Sannipoli affonda Bocic in piena area. Dagli 11 metri Chiricò tira addosso a Ghidotti!

27° Chiricò ci prova quasi dalla linea di fondo: Ghidotti manda in angolo;

28° Bocic fila via verso la porta avversaria su assist verticale di Dubickas ma è sfortunato nel rimpallo;

31° Avellino vicino al raddoppio: sul cross dalla bandierina… Mulè colpisce in pieno il palo con un perentorio colpo di testa!

34° colpo di testa di Sannipoli: alto;

36° conclusione a botta sicura di Rapisarda da centro area: pallone deviato in corner da un difensore irpino;

37° Chiricò tenta il tiro a giro sulla corta respinta ospite: fuori di poco;

38° Ladinetti ci prova dal limite: fuori;

43° Bheters devia in corner la punizione di Pezzella;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo si chiude con sonore bordate di fischi all’indirizzo dei rossazzurri.

Secondo tempo (0-2)

7° Pezzella ci prova su punizione dalla lunga distanza: Bheters para in due tempi… evitando il possibile tapin di Marconi;

16° nell’Avellino, Falbo e Gori subentrano Sannipoli e Marconi;

22° nel Catania, Castellini prende il posto di Mazzotta;

24° raddoppio dell’Avellino: Sgarbi riparte velocemente sulla destra e serve l’accorrente Gori che spedisce in rete il pallone dello 0-2 !

28° nel Catania, Chiarella e Sarao prendono il posto di Ladinetti e Dubickas;

32° nell’Avellino, Ricciardi e Pezzella lasciano il posto a Dall’Oglio e D’Angelo;

32° nel Catania, Quaini e Chiricò lasciano il posto a Lorenzini e De Luca;

39° girata di De Luca… deviata con un braccio da un difensore irpino: inutili proteste rossazzurre;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° Dall’Oglio salva la sua porta deviando in angolo il tentativo di Castellini;

47° lanci di fumogeni dalla Curva Sud!

49° conclusone debole di Sarao;

50° Vince l’Avellino. Disfatta Catania!