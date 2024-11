Ecco il nuovo Codice della strada: le novità e la ‘stretta’

Il Codice diventa legge

ROMA- Nell’Aula del Senato è stato approvato con 83 si, 47 no e un astenuto la riforma del Codice della Strada che diventa legge. Ecco alcune delle principali novità

Le novità

Mano giustamente severa per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada.

E ancora, stretta sui monopattini con obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni.

Guida al cellulare

Per chi viene sorpreso a guidare usando il cellulare sono previste multe che vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro e la sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti.

Se i punti sono meno di 10 allora la sospensione arriva a 15 giorni. Per i recidivi la multa sale fino a 1.400 euro con sospensione della patente fino a tre mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti.

Ebbrezza al volante

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Se, invece, è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Ciclisti e monopattini

Più tutele per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili scatta l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta.

Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Il ddl impone il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.