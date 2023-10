Gang dell’ECS Dogana, Trantino: “L’amministrazione sarà parte civile”

La decisione del sindaco dopo l'operazione "Dazio"

1' DI LETTURA

CATANIA – Sull’operazione “Dazio”, su una gang di giovani che operava all’ECS Dogana, il sindaco di Catania Enrico Trantino ringrazia la magistratura e i carabinieri, annunciando la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo. “Segnali di un’inversione di rotta”, si legge in una nota del comune.

ECS Dogana, la nota del sindaco

“Un sentito ringraziamento alla Magistratura e ai Carabinieri – si legge nel comunicato di Palazzo degli Elefanti – per avere portato a termine con risolutezza le indagini che hanno sgominato un efferato sistema intimidatorio nei confronti dei gestori e degli avventori di un locale molto frequentato dai giovani”.

“Colpisce – continua la nota – che a capo di questa gang, che a quanto sembra agiva con metodi mafiosi, ci sarebbe un minorenne, uno dei tanti, troppi, ragazzi dediti ad attività illecite che accrescono il livello di percezione dell’insicurezza urbana. Tuttavia, grazie al congiunto lavoro istituzionale in corso, alcuni segnali ci indicano che si sta invertendo la rotta: Catania finalmente non è più la prima città in Sicilia per la dispersione scolastica e le costanti operazioni della magistratura e delle forze dell’ordine per reprimere condotte violente, rappresentano fattori oggettivamente positivi a cui aggrapparsi per sperare in un domani migliore”.

Per la rilevanza sociale dei capi d’imputazione, il sindaco Trantino rende noto che l’amministrazione comunale si costituirà parte civile nell’eventuale processo a carico dei presunti responsabili.