Risparmio energetico e costruzioni smart: l’evoluzione sostenibile dell’edilizia

Innovazione, affidabilità e visione giovane: sono questi i pilastri su cui si fonda Meditecnica srl, realtà edile palermitana che si sta affermando come punto di riferimento per chi cerca competenza e modernità nel settore delle costruzioni. A guidarla è un team giovane e dinamico, con a capo Francesco Leone, classe ’97, che ha saputo coniugare uno spirito imprenditoriale fresco con l’esperienza trasmessa dalla tradizione familiare.

L’azienda nasce con un approccio orientato alle esigenze contemporanee, ma poggia su radici solide: quelle del nonno del titolare, artigiano edile che per decenni ha lavorato nel territorio palermitano. Da questa combinazione nasce un’impresa che guarda avanti, investendo in nuove tecnologie, servizi sostenibili e un rapporto diretto e trasparente con il cliente.

Il meglio per la tua casa e la tua azienda

Meditecnica offre un’ampia gamma di prestazioni professionali, pensate per semplificare la vita dei clienti:

Impresa edile : costruzioni e ristrutturazioni civili, industriali e commerciali.

: costruzioni e ristrutturazioni civili, industriali e commerciali. Movimento terra e demolizioni : preparazione completa del terreno, abbattimenti autorizzati e ripristino.

: preparazione completa del terreno, abbattimenti autorizzati e ripristino. Rifacimento facciate e impermeabilizzazioni : valorizzazione estetica e protezione strutturale.

: valorizzazione estetica e protezione strutturale. Pavimentazioni e piastrellature : interne ed esterne, con materiali di qualità certificata.

: interne ed esterne, con materiali di qualità certificata. Impiantistica : elettrica, termoidraulica, climatizzazione, antifurto e tecnologici.

: elettrica, termoidraulica, climatizzazione, antifurto e tecnologici. Giardinaggio e parchi : creazione e manutenzione di aree verdi, giardini, piscine e spazi outdoor.

: creazione e manutenzione di aree verdi, giardini, piscine e spazi outdoor. Pulizia professionale: interventi specializzati post cantiere, per ambienti sempre pronti all’uso.

Grazie al team interno, l’azienda garantisce interventi integrati, senza subappalti, assicurando puntualità, coordinamento e un unico interlocutore responsabile.

Risparmio energetico e futuro green: l’impianto fotovoltaico

Uno dei settori in forte crescita e nel quale Meditecnica ha investito maggiormente è quello dei pannelli fotovoltaici. L’azienda offre installazione completa, dalla progettazione al collaudo, con sopralluogo incluso e un’attenzione particolare all’efficienza energetica.

I vantaggi di questa scelta sono significativi:

Risparmio energetico con riduzione delle bollette grazie all’energia autoprodotta.

con riduzione delle bollette grazie all’energia autoprodotta. Incremento della classe energetica dell’immobile, con conseguente rivalutazione sul mercato.

dell’immobile, con conseguente rivalutazione sul mercato. Sostenibilità ambientale , attraverso minori emissioni di CO₂ e uso di energie rinnovabili.

, attraverso minori emissioni di CO₂ e uso di energie rinnovabili. Agevolazioni fiscali, con detrazioni fino al 50%.

Meditecnica impiega pannelli monocristallini ad alto rendimento e policristallini ad alta tolleranza termica, garantiti e certificati. La posa è curata nei minimi dettagli, includendo inverter efficienti e sistemi di monitoraggio per controllare consumi e produzione in tempo reale.

Grazie a un’ottima conoscenza del territorio e delle normative, Meditecnica gestisce l’apertura delle pratiche per allaccio alla rete o sistemi di accumulo, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza, sia per nuove costruzioni che per edifici esistenti.

Sotto la guida di giovani promesse, Meditecnica ha saputo rinnovarsi, portando il tema del risparmio energetico e una mentalità giovane in un’azienda centenaria. I valori di artigianalità, etica professionale e attenzione al cliente si mantengono saldi, mentre il linguaggio, la comunicazione e i canali social si sono adattati a un pubblico contemporaneo e connesso.

Per scoprire come i pannelli fotovoltaici possono davvero fare la differenza o per qualsiasi intervento edilizio o impiantistico, il team di Meditecnica è a tua disposizione.

La sede principale si trova in Via Resuttana, 414 – 90146 Palermo (PA). Per richiedere un preventivo gratuito chiama i numeri +39 091 2762940 o +39 389 1561832 o compila il form su meditecnica.it.

Per scoprire tutti i servizi offerti e rimanere aggiornati sulle novità visita il sito web o segui l’azienda sui canali social Instagram e Facebook.