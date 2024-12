Edoardo Bove, come sta il calciatore dopo il malore in campo

Il centrocampista si è accasciato durante Fiorentina - Inter

Edoardo Bove si è accasciato in mezzo al campo al diciassettesimo minuto di Fiorentina – Inter. Sono stati attimi di paura nello stadio Artemio Franchi di Firenze: Bove si è accasciato a terra senza essere stato toccato da nessuno ed è stato subito soccorso.

Il calciatore è stato subito soccorso, prima dai compagni e poi dai medici in campo. Un’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi, dove il calciatore è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva.

Le condizioni di salute di Edoardo Bove

Secondo l’ultimo bollettino medico il centrocampista, ex della Roma ora in forze alla Fiorentina, si sarebbe svegliato e sarebbe lucido. Dopo aver passato la notte in sedazione farmacologica ora sarebbe stato estubato e starebbe rispondendo alle domande dei medici.

L’equipe medica del pronto soccorso delll’ospedale Careggi ha escluso danni acuti al sistema cardio-respiratorio e a quello nervoso centrale.

In ospedale sono presenti i genitori e la fidanzata di Edoardo Bove. Presenti poi l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino e il compagno di squadra Danilo Cataldi, mentre sono attesi in mattinata il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè.

Cosa è successo in campo

Nel momento del suo malore, al diciassettesimo minuto della partita Fiorentina – Inter, Edoardo Bove era lontano dalla palla, con gioco fermo. Bove si è prima inginocchiato, come per sistemarsi le scarpe, poi si è rialzato e dopo due passi è crollato a terra.

I primi ad accorgersi del malore di Bove sono stati Dumfries, Barella e Calhanoglu, che hanno urlato verso la panchina della Fiorentina per chiamare il medico in campo. L’intervento dei sanitari per stabilizzare il giocatore, a quel punto privo di conoscenza, è stato immediato.