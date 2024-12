Malore durante Fiorentina – Inter, Edoardo Bove crolla in campo

Il giocatore si è sentito male nel primo tempo

Malore per Edoardo Bove: il centrocampista della Fiorentina si è sentito male ed è caduto sul terreno di gioco, apparentemente privo di sensi, al sedicesimo del primo tempo di Fiorentina – Inter. I soccorsi sono intervenuti immediatamente. La partita, che si stava giocando allo stadio Franchi di Firenze, è stata sospesa e poi rinviata.

Secondo le prime ricostruzioni, Bove si è inginocchiato per allacciarsi le scarpe ed è stato in quel momento che ha accusato un malore. Il centrocampista è stato soccorso dai compagni e dai medici di squadra, poi è arrivata l’ambulanza che lo ha caricato per portarlo in ospedale.

Il malore di Edoardo Bove

Nelle azioni precedenti non c’erano stati contatti o segni che lasciassero presagire l’infortunio. Dopo che l’ambulanza ha lasciato il campo i giocatori di Inter e Fiorentina hanno avuto reazioni di incredulità e shock.

Secondo quanto riportato da Sky, Edoardo Bove avrebbe ripreso i sensi respirando autonomamente, con il battito del cuore tornato regolare. Fondamentale sarebbe stato il massaggio cardiaco in campo. Il giocatore si trova all’ospedale di Careggi.

