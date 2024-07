Edy Tamajo, la scommessa e le incognite dentro Forza Italia

La scelta di Tamajo. Ha fatto bene?

Al crocevia di tutti i discorsi, immancabilmente, c’è lui: Edy Tamajo, il convitato da 122 mila voti alle scorse Europee. Un tesoretto che offre, a chi lo governa, la qualifica automatica di protagonista.

C’è il rimpasto in corso? E’ fatale che, nel giorni scorsi, si sia parlato di Tamajo, anche se poi non ci sono stati scossoni. Si sviluppano ragionamenti in Forza Italia? E’ normale che ci si interroghi circa Tamajo e i suoi rapporti con Antonio Tajani, l’attuale numero uno degli azzurri. Ed è logico, perfino, chiederselo: cosa sta facendo Edy, cioè Tamajo?

Già, cosa sta facendo? I suoi lo descrivono soddisfatto. Uno che avrebbe scelto bene. Veni, vidi, Edy… Ha vinto, ha fatto un passo indietro, rinunciando al seggio, lasciando spazio, si è messo a disposizione e si appresta, prima o poi, a incassare un monumentale credito. Solo che i crediti differibili, in politica, rischiano di diventare volatili. Perché del doman….

In caso di svolte a vario titolo, in Forza Italia, qualcosa cambierebbe – si ragiona in più di un contesto – e i vantaggi acquisiti, come certi legami, potrebbero assottigliarsi, se non dissolversi. Anche se non sarebbe facile dire di no a chi ha dimostrato capacità di consenso e disciplina di partito.

Si vedrà. Qui si segnala un possibile rimescolamento delle carte e qualche malumore percepito. Diversi elettori si sarebbero lamentati con ‘Edy’, in occasione di più di un incontro, per non avere scelto l’orizzonte europeo. La missione per cui è stato votato.

Lui ascolta – dicono -, media e prova a spiegare la sua posizione. A tutti ripete che quello che conta è Forza Italia. Ma le incognite di una scommessa restano. E questo Edy, cioè Tamajo, lo sa.