Ekipe Orizzonte, presentata ufficialmente la rosa delle campionesse d’Italia

Tutto pronto per il team di Tania Di Mario

CATANIA – Una presentazione elegante, in pieno stile Ekipe Orizzonte, accompagnata dal sorriso di chi sa di aver già costruito delle basi solide per un futuro ancor più blasonato e dall’ambizione di alzare l’asticella sempre di più, giorno dopo giorno.

Lo Yachting Club Catania ha ospitato la prima conferenza stampa ufficiale della nuova annata sportiva della società rossazzurra, che ha presentato alla città e alla stampa la rosa per la stagione 2023/24.Staff tecnico e dirigenziale e squadra al gran completo per l’occasione, con il presidente Tania Di Mario, il coach Martina Miceli e capitan Valeria Palmieri al tavolo dei relatori insieme all’assessore allo Sport del Comune di Catania e presidente della FIN Sicilia, Sergio Parisi.

“Dimentichiamo le vittorie”

“Sono tanti gli aspetti che abbiamo deciso di portare avanti in modo diverso dalla prassi – ha detto Tania Di Mario – . È l’impronta che diamo e ogni giorno cerchiamo di fare un passo in avanti rispetto a quello precedente. Sicuramente il fatto di sentirci uniti e di non essere solo un gruppo, ma una vera squadra, ci permette di lavorare nel migliore dei modi a questo progetto. Probabilmente, per continuare a migliorare, all’inizio di una nuova stagione la cosa più importante è quella di riuscire a dimenticare quel che si è vinto fino a poco tempo prima, come se non fosse mai accaduto. Anche per questo ho chiesto alle nostre ragazze di non sentirsi mai appagate, nè come atlete nè come persone, affrontando le nuove sfide con la stessa fame di sempre, come se fosse la prima volta che le affrontiamo”.

Impegno Champions

“Nel dna dell’Orizzonte – ha sottolineato Martina Miceli – c’è la capacità di pensare subito alla vittoria successiva da raggiungere quando ne è stata appena conquistata una. Cominceremo la nuova stagione con una settimana già fondamentale per il percorso che ci apprestiamo ad affrontare, tra gli impegni di campionato e Champions League. Abbiamo iniziato da poco tempo la preparazione, ma ci troveremo subito davanti delle sfide importanti su entrambi i fronti. Sarà però un inizio di stagione entusiasmante, perchè ci aspettano delle gare certamente belle da vivere e da giocare. Abbiamo confermato la squadra dello scorso anno e non è stato neanche necessario confrontarci troppo su questo aspetto, perchè tutte le nostre giocatrici avevano grande voglia di continuare il percorso intrapreso. Un esempio in tal senso viene da Bronte Halligan, che pur venendo dall’altra parte del mondo ha pensato che la sua casa fosse qui con noi a Catania e tutto ciò ci ha veramente commossi, quando ce lo ha comunicato. Le atlete più giovani della rosa ormai per noi non sono più piccole, perchè sono protagoniste e devono sentirsi tali anche loro, sempre di più. Naturalmente è molto bello avere con noi anche i nostri due nuovi acquisti Chiara Tabani, che inseguivamo da anni, e Masha Borisova, che siamo felici di avere con noi e non tra le nostre avversarie. Questa squadra mi piace tanto, anche negli allenamenti quotidiani. Siamo appena tornate dalla Grecia, dove abbiamo giocato tre amichevoli con l’Olympiakos, un’altra squadra che punta ad arrivare in alto in Europa. Ci siamo difese bene, abbiamo lottato su ogni pallone e non abbiamo mollato di un centimetro, proprio ciò che voglio vedere dalle nostre ragazze”.

Vicinanza delle istituzioni

“Sono orgoglioso di aver partecipato a questa presentazione dell’Ekipe Orizzonte – ha detto Sergio Parisi – anche come presidente regionale della FIN. È stata anche l’occasione per celebrare una stagione storica per questa società, capace di vincere tutto pure a livello giovanile, e chi mi conosce sa bene quanto io tenga proprio a quest’ambito in particolare. Il nostro è un movimento straordinario che vanta al suo interno persone straordinarie come Tania Di Mario e Martina Miceli, affiancate da un entourage molto ben organizzato che fa dell’Orizzonte una società modello, certamente da seguire e anche da esportare. Sarà difficile per loro migliorarsi e superarsi ancora, dati i risultati della passata stagione, però la città di Catania e la Sicilia sono al fianco di questa società, di cui tutti andiamo fieri”.

La rosa

Sala conferenze gremita anche in platea, dove al fianco di Renato Caruso, assistant coach di Martina Miceli e allenatore delle squadre giovanili fresche campione d’Italia, e dello staff tecnico e dirigenziale c’erano Giorgio Bartolini e Francesco Dato a rappresentare anche la grande famiglia di Ekipe Club.

Questa la rosa presentata oggi: 1 Ludovica Celona, 2 Bronte Halligan, 3 Chiara Tabani, 4 Giulia Viacava, 5 Veronica Gant, 6 Dafne Bettini, 7 Valeria Palmieri (K), 8 Claudia Marletta (VK), 9 Gaia Gagliardi, 10 Masha Borisova, 11 Aurora Longo, 12 Morena Leone, 13 Aurora Condorelli.

Per l’Ekipe Orizzonte esordio nel nuovo campionato di Serie A1 fissato per domenica 1 ottobre alle 14:00, alla piscina di Nesima, contro il Cosenza Pallanuoto. Mercoledì 4 ottobre alle 15:00 sfida valida per la seconda giornata di campionato sul campo del Rapallo Pallanuoto. Sabato 7 ottobre alle 19:00, sempre nella piscina di Nesima, prima gara del gruppo A di Champions League contro le spagnole del Sant Andreu. Le altre componenti del gruppo sono il Terrassa (SPA) e la Sis Roma (ITA), il girone si disputerà con gare di andata e ritorno sul campo di tutte le componenti del gruppo. La prima classificata si qualificherà alla Final Four.