Ragazza di 23 anni muore all’improvviso: il malore sotto gli occhi del fidanzato

La coppia era impegnata in un'escusione sulle Alpi Apuane

Tragedia in Valdinievole: è morta a soli 24 anni Eleonora Ottanelli, colpita da un malore improvviso durante un’escursione in montagna insieme al fidanzato. Al momento della tragedia, la coppia stava percorrendo la via ferrata del monte Procinto, sulle Alpi Apuane, nel Lucchese.

L’emergenza è scattata nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, quando la giovane si è sentita male durante la camminata. I soccorsi sono stati allertati immediatamente via telefono.

La giovane è spirata in ospedale

Sul posto, a bordo dell’elicottero Pegaso 3, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Querceta. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Dopo le prime manovre di emergenza, Eleonora Ottanelli è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Cisanello, dove è deceduta poco dopo il ricovero senza mai riprendere conoscenza.

Chi era Eleonora Ottanelli, morta per un malore improvviso

Eleonora Ottanelli, nata a Firenze, si era diplomata al liceo “Salutati” di Montecatini, studiava all’università del capoluogo toscano e per un paio di stagioni aveva lavorato al Parco di Pinocchio, a Collodi. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, dove la giovane era molto conosciuta e stimata.

“Non aveva problemi di salute”

Secondo le prime informazioni, “Eleonora non aveva problemi di salute”. L’escursione, organizzata in una giornata serena e limpida, era stata pensata come un momento di svago. Pochi minuti sono bastati però a trasformare un’uscita tra natura e relax in una tragedia che ha lasciato sgomenta un’intera valle.

