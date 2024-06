Elezioni amministrative in Sicilia, spoglio e risultati in tempo reale

Al voto 37 Comuni dell'Isola: gli aggiornamenti

PALERMO – Segui su LiveSicilia le elezioni amministrative in Sicilia, che vedono coinvolti 37 Comuni dell’Isola per un totale di quasi mezzo milione di siciliani. Su questa pagina tutti i partiti, i candidati e i risultati dello spoglio aggiornati e suddivisi per provincia e per Comuni.

– Agrigento, tutti i Comuni al voto

– Caltanissetta, tutti i Comuni al voto

– Catania, tutti i Comuni al voto

– Messina, tutti i Comuni al voto

– Palermo, tutti i Comuni al voto

– Siracusa, tutti i Comuni al voto

– Trapani, tutti i Comuni al voto

Elezioni comunali, il sistema elettorale

Si è votato con due sistemi differenti: il sistema proporzionale negli 8 Comuni più grandi, il sistema maggioritario negli altri 29. Nei Comuni interessati dal sistema proporzionale è previsto il secondo turno, o ballottaggio, tra i candidati sindaci che hanno ottenuto un ex aequo. La data del ballottaggio è a due settimane dal primo turno. Nei Comuni soggetti al sistema maggioritario, invece, è previsto un solo turno, al termine del quale il candidato più votato vince.

Quando e come si vota per le amministrative

I siciliani sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative sabato 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 22:00, e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. L’inizio dello spoglio è stato fissato lunedì 10 giugno alle ore 14:00, dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni europee.

Gli elettori hanno avuto la possibilità di esprimere fino a 2 preferenze, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso (ad esempio, se la prima scelta fosse stata una donna, la seconda sarebbe ricaduta su un uomo). Previsto il voto disgiunto, qualora l’elettore intendesse scegliere un candidato sindaco appartenente a una lista e un candidato consigliere di una lista differente.

