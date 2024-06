Elezioni amministrative in Sicilia: primi dati non ufficiali – Diretta

La cronaca live dai Comuni dell'Isola al voto

PALERMO – Iniziato alle 14 lo spoglio per i 37 Comuni siciliani chiamati alle urne per le elezioni amministrative 2024. LiveSicilia aggiornerà i risultati in tempo reale (fonte: Regione Siciliana).

16.17 – A Castelvetrano in vantaggio Giovanni Lentini che precede Salvatore Stuppia. Lo scrutinio anche qui procede a rilento.

16.14 – A Bagheria i primi dati di una sezione danno in vantaggio il sindaco uscente Fillippo Maria Tripoli con 343 preferenze. Segue Tommaso Gargano con 88 voti. Poi Giuseppa Provino con 38 preferenze e Rosario Giammanco con 20.

16.10 – A Caltanissetta in vantaggio il candidato Walter Tesauro, in leggero vantaggio su Roberto Gambino. Seguono Annalisa Petitto, Angelo Failla e Ignazio Riggi.

16.05 – A Salemi Scalisi avanti, ma anche in questo caso si tratta di dati non ufficiali ma provenienti dai comitati elettorali. Al momento Scalisi sarebbe seguito da Spagnolo, terzo Crimi.

16.00 – In attesa di dati ufficiali dal servizio elettorale della Regione, iniziano a circolare alcune anticipazioni dai comitati elettorali dei candidati sindaco a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nella città del Satiro sarebbe in notevole vantaggio il sindaco uscente Salvatore Quinci. Staccati Nicola Cristaldi e Vita Ippolito.

15.45 – A poco meno di due ore dal via allo scrutinio delle elezioni amministrative nei 37 comuni siciliani al voto, il servizio elettorale della Regione Siciliana resta fermo al palo. Nessun dato aggiornato dall’Isola. La pagina risulta aggiornata alle 10.08 di questa mattina.

15.22 – In attesa di un cenno dalle urne siciliane, al di là dello Stretto si registra la prima proiezione per le Comunali che vede a Pescara confermato il sindaco di centrodestra Carlo Masci. Si va verso il ballottaggio col centrosinistra in vantaggio sul centrodestra sia a Firenze che a Bari.

14.44 – Spoglio a rilento per le Amministrative nei 37 comuni siciliani. Nessun dato è ancora confluito sul portale della Regio Siciliana.

14.06 – Gli elettori chiamati al voto erano 462.281 e ha votato il 58,05%. Unico capoluogo che è andato al voto è Caltanissetta con 54.566 elettori.

14.01 – Iniziato lo spoglio nei 37 Comuni siciliani chiamati al voto per le elezioni amministrative 2024.

13:06 – Ultimato lo spoglio delle elezioni europee, i presidenti di seggio si apprestano a togliere i sigilli alle urne per iniziare il conteggio dei voti di lista e delle preferenze dei candidati.

Elezioni comunali, il sistema elettorale

Si è votato con due sistemi differenti: il sistema proporzionale negli 8 Comuni più grandi, il sistema maggioritario negli altri 29. Nei Comuni interessati dal sistema proporzionale è previsto il secondo turno, o ballottaggio, tra i candidati sindaci che hanno ottenuto un ex aequo. La data del ballottaggio è a due settimane dal primo turno. Nei Comuni soggetti al sistema maggioritario, invece, è previsto un solo turno, al termine del quale il candidato più votato vince.

Quando e come si vota per le amministrative

I siciliani sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative sabato 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 22:00, e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. L’inizio dello spoglio è stato fissato lunedì 10 giugno alle ore 14:00, dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni europee.

Gli elettori hanno avuto la possibilità di esprimere fino a 2 preferenze, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso (ad esempio, se la prima scelta fosse stata una donna, la seconda sarebbe ricaduta su un uomo). Previsto il voto disgiunto, qualora l’elettore intendesse scegliere un candidato sindaco appartenente a una lista e un candidato consigliere di una lista differente.

