 Elezioni amministrative 2026, urne aperte in 750 comuni
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Elezioni amministrative, urne aperte: si vota fino alle 23

Elezioni comunali 2026
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ROMA – Oltre 6,6 milioni di elettori italiani, un milione circa in Sicilia, sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia.

L’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi.

Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio.

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