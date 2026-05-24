ROMA – Oltre 6,6 milioni di elettori italiani, un milione circa in Sicilia, sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia.

L’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi.

Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio.