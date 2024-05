Comunali, a Bagheria 4 pretendenti alla carica di sindaco: ecco le liste

In corsa Tripoli, Giammanco, Gargano e Provino

BAGHERIA (PALERMO) – Quattro candidati a sindaco e 13 liste in gara per il consiglio comunale di Bagheria. Sono i numeri delle elezioni amministrative nel grosso centro a est di Palermo che andrà al voto l’8 e 9 giugno.

I quattro candidati a sindaco

Questi i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore nella città di Renato Guttuso. In corsa il sindaco uscente Filippo Tripoli, sostenuto da sette liste; Rosario Giammanco, che ha al seguito una lista; Tommaso Gargano, sponsorizzato da quattro liste; Pina Provino, sostenuta da una lista.

Le liste a sostegno di Tripoli

BAGHERIA AL CENTRO: Rosanna Balistreri, Emanuel Gaetano Balsameli, Antonia Buttitta, Antonia Castronovo, Fabrio Catrisano, Giovanni Luca Cici, Marino Domino, Rosaria Gambino, Elisa Giammanco, Franceco Gurrado, Domenico La Barbera, Alessandro Lamesta, Vincenzo Minafò, Rita Napoli, Maria Francesca Oddo, Antonio Passarello, Francesca Paola Pecoraro, Giuseppe Mauro Pipia, Rosa Maria Scalia, Kobir Sake, Simona Scardina, Vincenzo Russo, Benito Christian Tomasello, Maddalena Vella

BAGHERIA CITTÀ APERTA: Francesca Barbuzza, Giuseppa Calò, Agostino Cilea, Domenica Cinà, Sofia Cortina, Giuseppa Cuffaro, Valeria Di Cristina, Lucia Dragotta, Maria Fricano, Mohammed Jahngirmalat, Maria Rita Li Fonti, Pietro Lo Buglio, Valentina Muscarella, Fabrizio Parisi, Giuseppe Prestianni, Andrea Sciortino, Anna Maria Sorci, Veronica Sparacino, Emanuele Tornatore, Antonio Tozzi, Marco Tripoli.

LIBERTÀ: Concetta Rotino, Giovanni Calì, Michele Ducato, Maria Vincenza La Corte, Roberto Avarello, Giacinto Giuseppe Scianna, Leonardo Fricano, Marco Giuseppe Barone, Maria Pia Esposito, Giuseppe Romano, Gaspare Lo Nigro, Calogero Selvaggio, Michelangelo Rocco, Girolama Lo Monaco, Giuseppina Lo Cascio, Michele Lombardo, Francesco Marguglio, Angelo Maddaloni, Antonino Di Salvo, Domenico Lo Cascio, Giuseppe Mineo, Rosalia Miosi, Vincenza Fortunata Chiello, Rosaria Ricciardi.

BAGHERIA POPOLARE: Biagio Sciortino, Anna Maria Aiello, Maria Grazia Azzolina, Salvatore Cannizzaro, Alessandro Di Pasquale, Giusi Finocchiaro, Giada Gagliano, Tommaso Giammarresi, Denise Lo Galbo, Fortunata Rosa Martorana, Andrea Namio, Pietro Quartararo, Salvatore Antoninoo Palladino, Fabio Pattavina, Domenico Prestigiacomo, Michele Rizzo, Giovanna Sanfilippo, Antonino Sorci, Giuseppa Tomasello, Maria Tutino.

BASE POPOLARE: Domenico Barone, Vincenzo Bellante, Domenico Bruno, Giovanni Castello, Giuseppina Chiello, Giusepe Di Salvo, Onofrio Gargano, Giovanni Gerbino, Antonella Insinga, Gioacchino Mercurio, Daniela Mineo, Simone Onorato, Gabriella Parrino, Giuseppe Gabriele Prestigiacomo, Emanuela Sanseverino, Maria Saviano, Lucia Scaduto, Michele Sciortino, Jessica Spadafora, Giuseppe Tripoli, Giuseppe Varisco.

SI CAMBIA-SARÀ MIGLIORE: Santino Aiello, Salvatore Belladone, Livia Carnevale, Florinda Clemente, Giovanni Di Bernardo, Giuseppe Di Napoli, Anna Fricano, Maurizio Gagliardo, Armando Galeandro, Sabrina Gianforte, Nicola Giganti, Eleonora Guarino, Rosa Guida, Federico Guzzo, Alberto Lanza, Giuseppe Monteleone, Erika Nuccio, Virginia Pace, Maria Saeli, Vittorio Salerno, Giuseppe Salvatore Scirè, Pietro Sparacino, Giovanni Spataro, Lucia Zarcone.

UNIAMO BAGHERIA: Provvidenza Tripoli, Salvatore Di Benedetto, Andrea Baiamonte, Viviana Baiamonte, Angelo Bartolone, Sophia Celicola, Vittoria Chianelli, Federica Colletta, Ciro Coniglio, Ilenia Lo Buglio, Antonino Maggiore, Loredana Mancino, Marina Nuccio, Luca Pagano, Giuseppe Provenzano, Michele Puleo, Maria Salerno, Matteo Scianna, Manuela Serravalli, Giovanni Tomasello, Azzurra Tutino, Giuseppe Viscuso, Giacomo Zichittella.

La lista a sostegno di Provino

DEMOCRAZIA CRISTIANA: Sergio Cannizzaro, Arturo Antonio Chiello, Maria Rosaria Ruggeri, Daniela Adragna, Pascal Amico, Antonino Bari, Calogero Battaglia, Maria Di Francesca, Paolo Di Salvo, Giuseppe Firenze, Alessandra Galatolo, Tiziano Giammanco, Maria Grazia Lo Cascio, Aldo Marcello Alessandro Maira, Giovanna Medico, Giacomo Raspanti, Vincenzo Russo, Alessandro Sanfilippo, Angela Schillaci, Anna Maria Spanò, Michele Teresi, Rossana Terrana, Alberto Valenti, Francesco Zambito.

La lista a sostegno di Giammanco

BAGHERIA LIBERA: Rosario Giammanco, Filippo Badalamenti, Palma Brundo, Michele Arcangelo Ducato, Asia Filippone, Francesca Filippone, Sergio Fiorillo, Paola Fricano, Rosaria Gagliano, Giuseppe Galioto, Lucia Giangrasso, Stefania Mineo, Rosa Vanessa Mordino, Lucia Muratore, Antonio Naro, Miriam Scaduto, Sebastiano Scaduto, Stefano Calogero Sclafani, Giovanna Siragusa, Giuseppe Stabile, Manuel Salvatore Tripoli, Salvatore Zarcone.

Le liste a sostegno di Gargano

FORZA ITALIA: Antonino La Corte, Alessio Balistreri, Carmela Birriolo, Maria Bologna, Tiziana Conigliaro, Benedetto Consagra, Stefania Giangrasso, Gioacchino Inzerillo, Denise Lo Cicero, Natale Mazzara, Francesco Passafiume, Mauro Porsi, Giuseppe Puleo, Michele Riccioli, Domenico Rizzo, Loredana Santangelo, Gioacchino Scalisi, Valentina Sciortino, Ignazio Soresi, Daniela Sgarlata, Maria Francesca Ticali, Giovanni Battista Viola, Antonino Vella, Domenica Viscuso.

FRATELLI D’ITALIA: Ignazio Scardina, Biagio D’Agati, Antonino Arena, Rosalia Ballariano, Giuseppe Campanella, Laura Cherchi, Alessandra Cinà, Laura D’Esposito, Michele Ficano, Anna Rita Gargano, Giuseppe Granà, Eleonora Liga, Salvatore Lima, Gabriella Li Vigni, Alessandro Lo Iacono, Antonino Macchiarella, Santo Martorana, Claudia Pecoraro, Angelo Puleo, AnnaLaura Provenza, Gaetano Sardina, Ignazio Spanò, Martina Tarantino, Louis Vernengo.

L’AQUILONE: Paolo Amoroso Alessandro Nicolini, Pietro Di Piazza, Giuseppe Aiello, Francesca Brancato, Martina Corso, Giuseppa D’Amico, Irene Federico, Alessia Gagliardo, Filippo Gattuso, Angela Incandela, Giuseppina La Camera, Giuseppe Lima, Roberto Mancino, Michelangelo Martorana, Gianpiero Miosi, Liliana Puleo, Alessandra Riccobono, Maria Sardina, Michele Sciortino, Tullia Violante, Miriam Viscuso, Rosalia Zarcone, Giacinto Di Stefano.

MOVIMENTO SICILIANO D’AZIONE: Provvidenza Di Matteo, Massimo Cirano, Onofrio Morreale, Elena Cinquegrani, Camillo Emilio Finocchiaro, Salvatore Aiello, Gesualda Candura, Giuseppe Parisi, Adriana Alpi, Maria Andreina Nicole Garcia, Enza Maria Sausa, Giuseppe Cangialosi, Santo Li Pira, Gioacchino Gargano, Ylenia Maria Barone, Alessandra Pirronello, Carmela Trapani, Marika Agata Pedone, Loredana Di Lorenzo, Angelo Parrinello.

