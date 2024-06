Elezioni comunali 2024 in Sicilia, l’affluenza alle 19 non tocca il 50%

I seggi chiuderanno alle 23

PALERMO – L’affluenza per le elezioni comunali 2024 in Sicilia, alle 19 del 9 giugno (seconda e ultima giornata di voto), è ferma al 48,02 per cento. A quattro ore alla chiusura dei seggi, cioè, non sono andati a votare nemmeno la metà di coloro che avevano diritto a scegliere i propri sindaci e consiglieri comunali.

Gli elettori sono 462.281 in tutta l’Isola. Un dato che gli uffici regionali hanno corretto nel pomeriggio. Questa mattina, infatti, i numeri parlavano di 463.205 potenziali votanti. A ogni modo: di questi, alle 19 di oggi se ne sono presentati alle urne 221.973.

A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata, sono andati ai seggi in 25.224 cittadini. Pari al 46,23 per cento degli aventi diritto. E cioè il dieci per cento in meno della tornata elettorale precedente, quando a quest’ora erano andati alle urne il 56,52 per cento degli elettori.

I record di affluenza

Al momento, il Comune siciliano dove si è votato di più è quello di Longi, in provincia di Messina. Lì si sono recati alle urne il 65,86 per cento degli aventi diritto. E cioè: 947 cittadini. Un dato, comunque, in netta discesa rispetto alle amministrative passate quando l’affluenza alle 19, in questo piccolo centro sui Nebrodi, aveva sfiorato il 75 per cento.

La maglia nera per l’elettorato più svogliato, invece, tocca al Comune di Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento. Col suo 28,67 per cento di affluenza registrata alle 19 di domenica 9 giugno (che si traduce in 1.362 votanti) è il territorio che meno ha partecipato, finora, alla scelta della sua nuova amministrazione. Alle elezioni precedenti l’affluenza era stata del 34,12 per cento.

Il trend inverso

L’affluenza è in ribasso, rispetto alla scorsa tornata di amministrative, in tutta la Sicilia. Con tre sole eccezioni. La prima, per importanza numerica, è il Comune di Pachino, in provincia di Siracusa, che fa registrare una flessione positiva del 4,43 per cento avendo portato a votare 9.504 persone (il 45,16 per cento degli aventi diritto).

Meglio delle ultime amministrative va anche a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dove sono andate alle urne il 4,78 per cento di persone in più rispetto alla tornata precedente. Alle scorse elezioni l’affluenza delle 19 del piccolo centro del Palermitano si era fermata al 40,70 per cento. Oggi è al 45,48 per cento, con un totale di 821 voti registrati.

Ultima eccezione positiva è, per un soffio, il Comune di Falcone, in provincia di Messina. Si è registrato un aumento dell’1,21 per cento degli aventi diritto andati alle urne. Con i suoi 1.703 votanti, Falcone ha raggiunto il 50,73 per cento dell’affluenza: alle precedenti elezioni si era fermato al 49,52 per cento.