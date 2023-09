Elezioni Europee, Rubino (Pd): si dia voce al popolo delle primarie

L'intervento del componente della segreteria nazionale dei Dem

PALERMO – “Le elezioni europee rappresenteranno un momento fondamentale per il Partito democratico e per la segretaria Elly Schlein ed è per questo che riteniamo che la composizione delle liste non possa essere ‘un affare per pochi’ ma debba rappresentare un percorso virtuoso che porti dentro il Pd quel popolo delle primarie che ci ha dato fiducia lo scorso 26 febbraio. Basta con le stanzette, facciamo le primarie”.

Così Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Pd, durante la riunione organizzativa della manifestazione “Cose nuove”, che si svolgerà a Palermo il 29 settembre alla presenza di Matteo Orfini. “Nel Pd siciliano – aggiunge – c’è chi pensa che il Parlamento europeo debba essere l’ennesimo luogo di allocazione per ceto politico nonostante le notizie di questi giorni, a cominciare dai mostruosi ritardi nella gestione dei fondi europei, impongono la necessità di mandare a Bruxelles una classe dirigente all’altezza della sfida. Per questo riteniamo che i candidati debbano essere selezionati dagli elettori attraverso le parlamentarie. C’è il tempo di farlo e dobbiamo farlo”.

“Non ci arrenderemo alla politica delle stanzette, del ceto politico per tutte le stagioni perché riteniamo che serva una ventata di aria nuova che, lo stesso plebiscito incassato dalla segretaria, ha dimostrato. Partiamo dalle europee, facciamolo con la nostra gente, senza paura, per il Pd e per il Paese”, conclude.